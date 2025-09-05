В музее-заповеднике «Архангельское» пройдет концерт «От барокко до необарокко»

6 сентября в Театре Гонзаги музея-заповедника «Архангельское», г. о. Красногорск, состоится концерт «От барокко до необарокко». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут произведения великих композиторов Баха, Генделя, Глюка, Стравинского и Шнитке, в исполнении Марка Шейхета (скрипка), Ольги Макаровой (клавесин), Татьяны Лариной (флейта), Владимира Серова (флейта) и Маргариты Иваницкой (контральто).

Главным произведением вечера будет выдающийся шедевр Иоганна Себастьяна Баха — «Бранденбургский концерт».

Гости получат редкую возможность проследить развитие музыкального стиля, от изящной сложности и глубоких эмоций барочной эпохи до ее вдохновляющих отражений в музыке XX века, известной как «необарокко».

Начало концерта в 17:00.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Архангельское». 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.