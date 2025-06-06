В музее Пушкина прокомментировали новые фильмы о поэте

Музей Пушкина — о новых фильмах про поэта: к счастью, он этого не видит

В музее-заповеднике им. Александра Пушкина высказали мнение, что нынешнее кинематографическое воплощение образа поэта и адаптация его стихотворений под современные музыкальные ритмы вряд ли пришлись бы ему по душе, сообщает Life.ru .

В качестве примера можно привести недавний фильм «Пророк. История Александра Пушкина», который вызвал неоднозначную реакцию из-за включения рэп-исполнения стихов, откровенных танцевальных сцен и излишне смелого повествования.

«К счастью, он (Пушкин — ред.) не услышал это и не увидел фильмы о нем», — прокомментировали в музее.

Впрочем, по мнению музейных работников, если бы Пушкин жил в XXI веке, он вполне мог бы вести канал в Telegram, посвященный вопросам образования и педагогики.