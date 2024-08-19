В музее Истры 23 августа будет представлен проект «Культурный полюс. Таруса»

23 августа в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» округа Истра открывается выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции будет представлено более 100 живописных работ, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, чье творчество неразрывно связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы». Часть работ будет представлена впервые. Выставочную часть проекта дополнит просветительская программа, рассчитанная на самую широкую аудиторию.

Таруса многие годы считается одним из эпицентров современного искусства в России, известным далеко за пределами нашей страны. Своей творческой колыбелью ее считают художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Одной из задач проекта является введение в научный оборот термина «Тарусская школа». Кроме того, проект предлагает взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений, взаимно обогащающее их через сотворчество и при этом позволяющее сохранить неповторимый художественный почерк каждого.

В экспозицию войдут произведения Василия Поленова, редко экспонировавшиеся работы Николая Крымова, Марии Якунчиковой, Виктора Борисова-Мусатова, произведения Александра Подколзина, Игоря Купряшина, Владимира Башлыкова и других мастеров. Впервые в большом объеме посетители музея увидят работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное».

Вниманию зрителей предстанет коллекция графических произведений одного из ярких представителей плеяды художников-нонконформистов Эдуарда Штейнберга. Современные авторы «Тарусской школы» будут представлены работами последних лет, многие из которых впервые демонстрируются публике. В их числе — мозаичное панно Марко Бравура, итальянского мозаичиста, долгие годы работающего в Тарусе. Важной частью экспозиции станут работы советских мастеров, которые пересекались в знаменитом Доме творчества под Тарусой.

По замыслу кураторов, проект «Культурный полюс. Таруса» призван обратить внимание на лучшие традиции отечественного искусства в контексте мировой культуры и на феномен гения места, который до сих пор притягивает мастеров высокого художественного уровня. Также он станет данью памяти Василия Поленова, художника, чей 180-летний юбилей со дня рождения отмечается в 2024 году.

Особенностью проекта, подчеркивающей его просветительский аспект, станет насыщенная образовательная программа для самой разнообразной аудитории — встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

Открытие выставочно-просветительского проекта — 23 августа в 15:00. Выставка продлится до 20 октября 2024 года.

Выставка «Культурный полюс. Таруса» создана музеем «Новый Иерусалим» в партнерстве с Vikhrovaart gallery и благотворительным фондом сохранения культурно-исторического и природного наследия Тарусы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.