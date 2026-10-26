В Можайском округе провели встречу о жизни и творчестве Ивана Бунина

Сотрудники «Можайской библиотеки» 23 октября организовали для школьников встречу «Парка темные аллеи» в городском парке «Ривьера». Участники познакомились с биографией и литературным наследием Ивана Бунина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками встречи стали девятиклассники средней общеобразовательной школы №3 поселка Спутник. Для них сотрудники «Можайской библиотеки» провели лекцию «Жизнь и творчество лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина». Мероприятие состоялось 23 октября в парке «Ривьера» — одном из популярных мест отдыха жителей Можайского округа.

Библиотекари рассказали о ключевых событиях биографии писателя и поэта, его непростом творческом пути и вынужденной эмиграции. Особое внимание уделили мировому признанию Бунина — присуждению ему Нобелевской премии по литературе в 1933 году.

Школьники участвовали в диалоге с библиотекарями. В завершение встречи они обсудили художественные особенности бунинской прозы и мастерство писателя в передаче душевных переживаний человека.

Встреча была направлена на популяризацию русской классической литературы среди молодежи, расширение кругозора учащихся и развитие их эстетического вкуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.