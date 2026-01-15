сегодня в 16:45

В Москве стартовал прием заявок на премии для талантливой молодежи в культуре

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале приема заявок на премии для одаренной молодежи в сфере культуры и искусства. Конкурс проводится с 15 января по 15 февраля для учащихся образовательных учреждений столицы, сообщает «Царьград» .

В этом году конкурс включает 34 номинации, охватывающие музыкальное, изобразительное искусство, театр и хореографию. Всего будет вручено 103 премии, включая гран-при в размере 150 тыс. рублей.

Подать заявку могут учащиеся всех образовательных учреждений Москвы, в том числе федеральных и частных, если они обучаются по программам творческого образования. Прием заявок открыт с 15 января по 15 февраля.

Собянин отметил, что с 2015 года конкурс стал важной частью системы творческого образования столицы и помог раскрыть потенциал многих молодых артистов.

К участию приглашаются учащиеся московских учебных заведений, обладающих лицензией на обучение в сфере культуры и искусства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.