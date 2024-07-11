В Москве пройдет фестиваль «Театральный бульвар»

сегодня в 18:39

На бульварах столицы проведут развлекательные мероприятия в рамках фестиваля «Театральный бульвар», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие будет проходить ежедневно с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца. В рамках фестиваля будут задействованы молодые известные артисты, а театры представят различные постановки.

Свои спектакли прямо в пешеходных зонах представят независимые коллективы и легендарные театры. Каждую площадку посвятят отдельной сфере театрального искусства. Вход на представления будет свободный.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин назвал мероприятие смелым экспериментом, где вместо театральных сцен будут улицы, а обычные люди станут участвовать в самих действиях. Каждый прохожий сможет погрузиться в мир искусства и познакомиться с театральным творчеством.

Также гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции, читки, театральные и вокальные импровизации и другие специальные программы.

Ранее в Москве анонсировали фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши», в рамках которого перекроют несколько улиц для создания пешеходного гастрономического маршрута. Он пройдет 13 и 14 июля.