В Москве прощаются с телеведущим Юрием Николаевым

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым и его похороны проходят на Троекуровском кладбище в Москве 8 ноября. Попрощаться с легендой пришли в том числе певица Зара и актер, колдун Иван Кулебякин, сообщает Mash .

Проводить легендарного ведущего в последний путь пришли мноuj людей, сотни поклонников и коллег. Среди знаменитостей были замечены певец Александр Маршал, композитор Юрий Антонов, актер Леонид Ярмольник, певица Зара и актер, колдун Иван Кулебякин, который, по его словам, давал Юрию Николаеву советы по борьбе с пагубными пристрастиями и ради его похорон «развел тучи» в Москве.

«Я не мог не прийти, чтобы не попрощаться с ним. И даже сегодня тучи развел, потому что я мастер по погоде. И чтобы похороны прошли сегодня при хорошей погоде», — сказал Кулебякин, отметив, что Николаев был доброй души человек.

Народный артист, ушедший из жизни в возрасте 76 лет, скончался из-за возвращения онкологического заболевания — медики выявили новые образования в легких.

В октябре Юрия Николаева госпитализировали в больницу, он испытывал трудности с речью, жаловался на изнеможение, кашель и головокружение.

В материале РИАМО рассказываем о судьбе, личной жизни и проектах всенародно любимого телеведущего Юрия Николаева.

