В Москве на ВДНХ покажут 13 документалок о героях СВО

Телеканал RT организует международный фестиваль документального кино о специальной военной операции на Украине. Его проведут с 28 по 30 июня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщила пресс-служба «RT.Док: Время наших героев».

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, фильмы расскажут о военных, а также о патриотах, которые готовы защищать Родину ценой собственной жизни.

«Наши фильмы об очень правильных людях, которые делают правильное дело. Молюсь о вас и горжусь вами. Приходите смотреть наше кино о наших героях», — подчеркнула главред издания.

Гостям покажут 13 документалок о героях СВО — бойцах и военных медиках, добровольцах, военкорах.

Вход на мероприятие свободный. Перед посещением на сайте нужно пройти предварительную регистрацию.

В феврале 2023 года телеканал RT объявил о старте первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Москве. Фестиваль также прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске и Волгограде.

Помимо этого, киноленты об СВО увидели военнослужащие в Донбассе. Там показы проходили по линии фронта в подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпиталях.

С фильмами о героях спецоперации познакомились и жители Аргентины, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Египта, Замбии, Италии, Китая, Ливана, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Турции, Южной Осетии и Монголии. Фестивали в этих странах состоялись при поддержке Россотрудничества.