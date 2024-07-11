В Москве на Чистопрудном бульваре пройдут лекции об Олимпиаде-80

В столице России в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» горожанам и туристам на Чистопрудном бульваре бесплатно прочтут лекцию об Олимпиаде-80, а также расскажут о ее влиянии на моду, сообщили власти города.

Лекция начнется 12 июля в 16:00. Участникам фестиваля в первую очередь расскажут об истории главного символа спортивного мероприятия — олимпийском мишке. Автором символа стал иллюстратор детских книжек Виктор Чижиков.

«Мой любимый экспонат коллекции — медведь 1,5 метра ростом. Я заказывал его сам для празднования 40-летия Олимпиады в „Сокольниках“», — рассказал президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов.

О том, как Олимпиада-80 повлияла на советскую моду, можно будет узнать 13 июля в 16:00. В это время состоится лекция об одежде.

Ретроэкспозиция в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» работает по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные и праздники — с 12:00 до 21:00 до конца лета. Многие из выставленных вещей желающие смогут купить.