В Москве ко Дню народного единства воссоздали историческую битву

В Москве реконструкторы воссоздали исторический бой ополченцев с польско-литовскими захватчиками XVII века в декорациях Соборной площади Кремля. Решающий бой продемонстрировали для москвичей и гостей столицы ко Дню народного единства, сообщает РЕН ТВ .

Декорации Соборной площади Кремля XVII века построили в кинопарке «Москино», после чего провели парад войск в исторических костюмах к праздничному дню.

«У нас был такой период довольно самобытного развития. Это видно и в фасоне одежд, в моде такой специфической. У нас здесь очень интересная география — есть люди из Вологды, Чебоксар, из Тольятти, из Калуги, из Москвы, из Северодвинска», — уточнил реконструктор Дмитрий Савченко.

Жители Москвы и туристы могли окунуться в историю, пострелять из лука по мишеням. Некоторые участники мероприятия учились заряжать пушки и чеканить старинные монеты. В рамках мероприятия также можно было послушать полевую музыку того времени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в День народного единства пожелал горожанам крепкого здоровья и благополучия.