В Москве для молодежи откроется международный книжный клуб

Международный клуб дружбы Москвы откроет проект «Книжный хаб», который смогут посещать молодые россияне и иностранцы. Любители литературы смогут читать книги из разных стран, а потом обмениваться впечатлениями в разных креативных форматах, говорится на официальном сайте российской столицы.

«Книжный клуб — это еще одна платформа для обмена идеями, культурой и опытом между молодежью разных стран. Проект станет местом, которое будет объединять молодых ребят и подчеркнет важность культурного обмена в современном мире. На площадке будут рождаться дальнейшие совместные инициативы, а также расширяться творческое сотрудничество», — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Участниками книжного клуба могут стать представители молодого поколения как россиян, так и граждан других стран в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте проекта. Книжный клуб планирует ежемесячно в пространстве «Молодежи Москвы» собирать очные встречи.

Произведение, которое участники клуба будут читать, они выберут все вместе с помощью прокручивающегося глобуса. Разбор произведения будет проходить в разных форматах, в том числе в форме юмористического стендапа и театральных постановок.