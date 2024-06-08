В Московской области создали плейлист для теплых дней

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области второй год подряд выпускает специальный музыкальную подборку, передающую летние мотивы региона. Хорошая музыка способна сделать теплое и яркое время года еще лучше, сообщает пресс-служба МИСК.

Плейлист «Лето в Подмосковье» состоит почти из 5 часов самой разнообразной музыки. Здесь собраны композиции на любой вкус и настроение. Также максимальным разнообразием порадует слушателей список исполнителей.

«Второе лето подряд мы отбираем песни, способные передать особый подмосковный вайб: одновременно расслабленный и энергичный, безмятежный и порывистый, близкий к природе и в то же время урбанизированный», — говорится в сообщении.

Послушать атмосферные треки плейлиста «Лето в Подмосковье» можно по ссылке.

Жители и гости региона смогут одновременно наслаждаться любимыми подмосковными локациями и свежими релизами молодых и популярных артистов — включайте «Лето в Подмосковье» прямо сейчас!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.