«В мгновение ока меня скрутило»: Кушанашвили заявил об ухудшении здоровья

«Так славно начинался вчерашний день, но потом в мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, еще и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — написал Кушанашвили в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что борется с подобными приступами не только медикаментами, но и чтением. Во время последнего приступа журналисту попались на глаза строчки из «Реквиема» Анны Ахматовой: «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад…». Шоумен признался подписчикам, что после прочтения зловеще рассмеялся.

Кроме того, Кушанашвили пожелал поклонникам здоровья и не сдаваться, если угораздило заболеть.

В октябре прошлого года Отар Кушанашвили заявил, что победил рак. Известного журналиста выписали из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина, где ему удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника.