В Мелихове прошли премьеры видеоспектаклей на жестовом языке по рассказам Чехова

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье прошли мероприятия, приуроченные к международному дню глухих, в рамках проекта «Чехов в жесте», состоялись премьеры видеоспектаклей на русском жестовом языке. Премьеры посетили 58 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В этот день гости прогулялись по осеннему Мелихову и узнали о том, как жил и творил Чехов вдали от московской суеты. Одна группа ходила в сопровождении неслышащего экскурсовода Людмилы Жадан, водившей летом экскурсии по усадьбе, с другими посетителями работали экскурсоводы музея, рассказ которых синхронно переводили на РЖЯ.

Затем в Театральном дворе гостям показали видеоспектакли по трем рассказам Чехова, которые были сняты на РЖЯ. Произведения «Гриша», «Скрипка Ротшильда» и «Злоумышленник» ожили в экспозициях музея благодаря артистам театра неслышащих актеров «Недослов» и постановщику жестов Варваре Ромашкиной.

Для многих эти видеоспектакли стали открытием в театральный мир. После показа состоялась встреча с филологом и неслышащим экскурсоводом Людмилой Жадан, постановщиком жестов Варварой Ромашкиной, актером театра «Недослов» Алексеем Знаменским, директором театра Сергеем Бидным, оператором-постановщиком съемочной группы ARTIANT Александром Кветным и руководителем проекта Марией Боровой, на которой зрители делились эмоциями и задавали вопросы.

Проект «Чехов в жесте» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Свет».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.