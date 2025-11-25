В Мелихове прошел XXIV фестиваль для детей «В гостях у Антона Павловича»

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, 23 ноября состоялся XXIV детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича». Фестивалю более 20 лет, и многие из тех ребят, которые участвовали в фестивале, стали известными музыкантами. Музыкальный конкурс в Мелихове отличается тем, что в нем нет номинаций, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участники демонстрируют свои таланы в двух направлениях: вокально-хоровом и инструментальном исполнительстве.

В этом году в фестивале приняли участие 56 учеников из детских музыкальных школ и школ искусств и 9 концертмейстеров, которые приехали из Москвы, Калуги и разных муниципальных образований Московской области. Звучала классическая, современная музыка и русские народные песни.

Каждый конкурсант получил диплом об участии. В завершении конкурса состоялось традиционное чаепитие, за которым участники конкурса и преподаватели продолжили общение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.