В Луховицах утвердили охранные требования к больнице XIX века

Предмет охраны здания сельской больницы XIX века утвердили в селе Дединово муниципального округа Луховицы. Документ определяет элементы, которые необходимо сохранить при реставрации и ремонте объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия.

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения — сельской больницы в Дединове. Здание расположено в селе Дединово муниципального округа Луховицы и входит в историческую застройку населенного пункта.

В перечень охраняемых характеристик включили местоположение больницы в структуре села, объемно-пространственную композицию двухэтажного корпуса с эркером, оформление фасадов и декоративные элементы. Также подлежат сохранению историческая конструкция крыши, кирпичное крыльцо главного фасада и планировочная структура в пределах капитальных стен.

Отдельно закреплена необходимость сохранить элементы интерьеров: изразцовые печи, потолочные карнизы, деревянные двери и междуэтажные лестницы.

Здание построили в конце XIX века. Оно связано с развитием земской медицины и формированием социальной инфраструктуры подмосковных сел дореволюционного периода. Утвержденный документ устанавливает требования к сохранению подлинных архитектурных особенностей и создает правовую основу для научной реставрации и дальнейшего использования объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.