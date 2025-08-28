В Луховицах разыграли Летний Кубок подмосковной лиги КВН

В Доме культуры «Старт» города Луховицы прошел летний кубок подмосковной лиги КВН. Юмористическое противостояние собрало 12 команд из разных городов России. За победу боролись представители Москвы, Северодвинска, Альметьевска, Твери. Среди участников была и луховицкая команда «Лазурные драконы», сообщает пресс-служба администрации округа Луховицы.

«Игра прошла на позитиве. Резиденты Клуба веселых и находчивых искрометно шутили, демонстрировали артистизм и творческие способности. Думаю, каждый зритель получил заряд бодрости и позитива», — сказал организатор события, лидер движения КВН в Луховицах Дмитрий Силаев.

По итогам игры первое место заняла команда «С Привкусом» из Москвы, она представляла Российский экономический университет имени Плеханова. Вторыми стали их коллеги по учебе — коллектив «Москвичи». Бронзовые призеры — ребята из команды «Фильды», они представляли Государственный университет управления Москвы.

«Всех участников мы проводили гостеприимно. Никто не уехал без наших луховицких огурцов», — отметил глава округа Луховицы Сергей Тимохин, который проводил награждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.