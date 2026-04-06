В Лобне прошел фестиваль «Люди как люди» в ДК «Чайка»

Фестиваль «Люди как люди» состоялся 5 апреля во Дворце культуры «Чайка» в Лобне. Гостей ждала творческая программа и акция «Зажги синим» в поддержку людей с расстройством аутистического спектра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль организовала АНО «Добрология» под руководством Елены Демчинской. Мероприятие объединило жителей города и напомнило о важности доброты, принятия и внимательного отношения к окружающим. Для участников подготовили мастер-классы, аквагрим и развлекательную программу. Завершился праздник концертом воспитанников «Добрологии», который прошел в теплой и доверительной атмосфере.

В рамках акции «Зажги синим» гости использовали синие элементы одежды — футболки, браслеты и ленты — в знак солидарности с людьми с расстройством аутистического спектра и их семьями.

Первый заместитель главы города Владимир Зиновьев поблагодарил родителей за любовь к детям и активную позицию, а также пригласил юных участников фестиваля в новый бассейн «Флагман». Гостей приветствовал протоиерей Михаил Трутнев, благочинный Лобненского округа.

«Для нас было важно не просто провести мероприятие, а создать пространство, где каждый чувствует: инклюзия — это про уважение, дружбу и принятие. И нам это удалось!» — отметили организаторы фестиваля.

