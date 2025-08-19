В Лобне проходит благотворительная акция «Яблочное чудо»

В Серафимовском храме города Лобня проходит благотворительная акция, приуроченная к началу учебного года — «Яблочное чудо», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Суть акции проста и трогательна — каждый может взять яблоко, на котором написано, какая канцелярская принадлежность необходима школьникам с новых территорий.

До 24 августа все желающие могут принести эти необходимые вещи в церковную лавку храма. Собранные принадлежности будут переданы детям.

Глава городского округа Анна Кротова посетила благотворительную акцию 19 августа — в праздник Преображения Господня, который в народе еще называют Яблочный Спас.

«Акция „Яблочное чудо“ — это прекрасная возможность соединить духовное и доброе дело. Мне досталось яблоко с надписью „тетради“ — сразу же купила их и передала иерею Иоанну», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава города сообщила, о том, что долгие годы строительству и развитию Серафимовского храма мешало отсутствие возможности оформить землю под церковными постройками.

По поручению Анны Кротовой была проведена большая работа по решению этой проблемы, в результате которой были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, что позволило передать необходимый участок храму в безвозмездное пользование.

Сейчас в планах у отца Иоанна — строительство пристройки к храму, чтобы как можно больше людей могли найти здесь духовную опору и поддержку.

