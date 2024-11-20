В Лобне открылась посвященная Дню матери выставка

В преддверии Дня матери во Дворце культуры «Чайка» городского округа Лобня участники изостудии «Ладошки» организовали выставку своих работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные художники рисовали портреты своих мам. В экспозиции их представили с личными фотографиями.

По словам организаторов, фотографии придают уникальность данной выставке, подчеркивают особую связь, которая существует между мамами и их детьми. Фотографии стали не просто визуальным дополнением к рисункам, а настоящей полноценной композицией.

Выставка вызвала множество положительных эмоций у родителей, детей и посетителей Дома культуры.

2024 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. В учреждениях образования, культуры и спорта городского округа Лобня регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение статуса семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

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