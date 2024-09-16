В лесопарке Котельников состоялся праздник «Живописный парк»

В лесопарке Котельников прошел праздник «Живописный парк». Для гостей были организованы разнообразные мастер-классы, интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по душе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители наслаждались живой музыкой и зажигательными танцами, а модельный показ от клуба «Активное долголетие» добавил особый шарм мероприятию. Фотосессии в осеннем антураже привлекли внимание и позволили каждому сохранить память о прекрасном дне. Не остались в стороне и творческие моменты: пленэр на свежем воздухе стал отличной возможностью для художников, также подвели итоги «Общественного огорода».

Фотоквест по «Живописным уголкам» парка добавил элемент игры и исследовательского духа, побуждая гостей открывать новые красивые места. Улыбки и хорошее настроение всех участников стали лучшей благодарностью организаторам, которые сумели создать поистине волшебную атмосферу.

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