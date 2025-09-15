В лесопарке Домодедова прошел фестиваль самоходных машин Гальчино Ралли 2

В Домодедове состоялся необычный фестиваль «Гальчино Ралли», где участники не только гонщики, но и настоящие изобретатели и художники. Задача всех команд заключалась в создании смешных или необычных машин без мотора, используя лишь мастерство, фантазию и желание участвовать в веселом соревновании. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный двигатель на трассе — поддержка команды. Елизавета Агапова, заместитель директора Домодедовских парков, отметила: «Каждая команда включает несколько человек, которые еще со специальной платформы, которую мы строили нашей командой, сталкивают машинку как раз по трассе. Она преодолевает препятствие и приходит к финишу».

Участники стремились дойти до финиша любым доступным способом, и зачастую это происходило в весьма забавной и зрелищной манере. Например, Олег Борисов представил «колесницу Циолковского», связанную с дирижаблем, что добавило еще больше уникальности соревнованию.

Первое место заняла команда «Санитары», и победители решили направить главный денежный приз на благотворительность. По завершении необычных гонок гостей парка ждали развлекательные программы, фестиваль еды, конкурсы и мастер-классы, что создало атмосферу азартных соревнований и семейного веселья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.