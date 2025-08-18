В Ленинском округе провели вторые «Гонки на выживание» на новой трассе

В Ленинском городском округе в минувшие выходные прошел открытый чемпионат по автомобильным гонкам на новой трассе, собравший на старте восемь отважных гонщиков и многочисленных зрителей. В ходе захватывающей борьбы определились победители заезда, которым были вручены памятные призы. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Несмотря на свою новизну, трасса уже зарекомендовала себя как зрелищная и интересная как для участников, так и для зрителей, что делает чемпионат привлекательным событием для любителей автоспорта», — сообщил председатель попечительского совета чемпионата по контактному автокроссу «Гонки на выживание» Дмитрий Черкасов.

Уточняется, что «Гонки на выживание», ставшие уже традиционно зрелищным событием для жителей и гостей округа, включали в себя два этапа. Первый этап — автомобильные гонки без контакта. Второй этап — традиционный, «Гонки на выживание». По итогам захватывающей борьбы определился главный победитель заезда — Андрей Березкин из города Москва, занявший 1-е место.

В пресс-службе добавили, что на территории проведения чемпионата была организована удобная парковка для зрителей и участников, а также обеспечено дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.