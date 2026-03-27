В Красногорске провели «КультПрофКвест» для 450 работников культуры

Профессиональный праздник работников культуры отметили 25 марта во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске областным КультПрофКвестом. В мероприятии участвовали представители 55 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабная программа ко Дню работника культуры объединила более 450 человек. В состав команд вошли свыше 350 специалистов отрасли, еще около 100 представителей Красногорска работали организаторами, кураторами и волонтерами.

Участники получили электронные маршруты и прошли восемь тематических станций, моделирующих реальные рабочие ситуации. Они определяли подлинные выдержки из нормативных актов, угадывали названия документов, зашифрованных в сказочном тексте, разрабатывали социальные проекты и обосновывали их значимость. Также команды продемонстрировали знания истории, искусства, народного творчества и элементов брендинга округов Московской области.

С праздником работников культуры поздравили депутат Государственной думы Сергей Колунов и председатель совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Трифонов. Первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков и председатель Межрегиональной профсоюзной общественной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Татьяна Барсукова вручили награды отличившимся специалистам из Красногорска, Раменского, Балашихи, Коломны, Егорьевска и других округов.

Завершился праздник концертом с участием Образцовой детской хореографической студии народного танца «Россия», коллективов Губернского колледжа искусств и Красногорского хореографического училища. Сводный номер «Родина» объединил на сцене более десяти коллективов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.