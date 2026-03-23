В Красногорске прошел показ фильма «Отель Онегин»

Показ полнометражного фильма «Отель Онегин» режиссера Ирины Евтеевой и открытие тематической выставки прошли 20 марта в доме культуры «Салют» в Красногорске. Картину представила сценарист и продюсер Ирина Марголина, также было подписано соглашение о сотрудничестве с анимационной студией «М.И.Р», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фильм «Отель Онегин» — анимационно-игровая картина, номинированная на премию «Ника». В Красногорске ее представила автор сценария Ирина Марголина. Перед началом показа она открыла выставку, где представлены куклы, эскизы, элементы декораций и материалы съемочного процесса.

«Первые разговоры о проекте были с нашей оперной дивой Любовью Казарновской около десяти лет назад. Она предложила использовать оперу „Евгений Онегин“, записанную в 1994 году, где сама исполнила партию Татьяны. Так родилась идея соединить классику Пушкина, оперу и авторскую анимацию», — поделилась Ирина Марголина.

В экспозиции на втором этаже ДК зрители увидели кукол, участвовавших в съемках, раскадровки и сценические эскизы.

«Фильм необычный. После него хочется рисовать. Может быть, даже выбрать мультипликацию делом жизни», — отметила ученица гимназии №7 Валерия Нитяговская.

Ключевым событием вечера стало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией городского округа и анимационной студией «М.И.Р». Документ закрепил планы совместной работы с городской молодежной киношколой.

«Для ребят важно видеть профессиональный уровень, понимать, как создаются настоящие фильмы. „Отель Онегин“ — пример высокого мастерства и любви к делу», — отметила начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципалитета Галина Ковалева.

Премьера картины состоялась в апреле прошлого года. За несколько месяцев фильм стал участником более 20 фестивалей и спецпоказов, получил шесть наград и был номинирован на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.