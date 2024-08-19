В Красногорске пройдет выставка автомобилей под открытым небом

В Красногорске 24 и 25 августа на территории музея-заповедника «Архангельское» пройдет одна из самых масштабных выставок автомобилей под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди парковой скульптуры и памятников архитектуры будут представлены лучшие образцы автомобильной культуры.

В программу фестиваля войдут лекции экспертов автоиндустрии, коллекционеров, спортсменов и блогеров. Гости смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах, и даже выиграть автомобиль, принадлежавший пилоту-испытателю и чемпиону СССР по ралли.

Для самых маленьких гостей подготовлены интерактивные зоны с конкурсами, детским ралли, мастер-классами по росписи одежды и изготовлению моделей машинок.

Музей-заповедник «Архангельское» является единственным в своем роде сочетанием четырех уникальных компонентов:

— великолепного архитектурно-паркового ансамбля, сохранившего все основные элементы планировки и застройки;

— первоклассных художественных коллекций живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства;

— уникальной библиотеки;

— единственного в мире театра декораций, построенного по проекту выдающегося итальянского театрального художника Пьетро Гонзаги.

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