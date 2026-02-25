В Красногорске показали композицию «Найти человека»

Зрители увидели спектакль, который открыл для многих новое имя Агнии Барто. Поэтесса предстала не только как автор известных стихов, но и как человек, посвятивший годы жизни поиску людей, потерянных во время Великой Отечественной войны.

Со сцены прозвучали стихи, воспоминания и письма, объединенные в единую историю о 927 семьях и 927 судьбах. Постановка напомнила о трагедии войны и силе человеческой памяти, сохранившей имена и истории людей.

Актеры театра проживали каждую сцену, создавая атмосферу личного сопереживания. Показ стал не только культурным событием, но и напоминанием о важности сохранения исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.