В Красногорском филиале музея Победы открылась уникальная выставка «Подвиг разведчиков». Среди гостей открытия были представители ветеранских сообществ, школьники, историки, а также те, кто сражается против современных проявлений националистической идеологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наша выставка посвящена блестящим советским разведчикам, которые в годы войны демонстрировали беспримерное мужество и показывали восхитительные результаты, и мы очень гордимся тем, что мы работаем в мемориальном историческом здании Центральной антифашистской школы, которая имеет непосредственное отношение к уникальным операциям советской разведки в годы Великой Отечественной войны — Павел Судоплатов, Герой Советского Союза Николай Кузнецов, Михаил Кудрявцев, Николай Терещенко — все эти люди внесли огромный вклад в Великую Победу», — сказала директор Красногорского филиала музея Победы Светлана Любенкова.

С приветственной речью выступила руководитель фонда «Мост мира — помощь жертвам войны», реализовавшего на Донбассе свыше 450 гуманитарных миссий. Активный борец за правду Лиана Килинц из Германии выразила твердую уверенность в том, что общими усилиями российским и немецким антифашистам удастся и сегодня победить «коричневую чуму».

Музейные кураторы представили биографии самых отважных, умных, талантливых, сильных и преданных Родине легендарных разведчиков-антифашистов и истории тех успешных операций, которые им удалось осуществить. Экскурсия, как важная составляющая подобных мероприятий, несла в себе познавательный и воспитательный характер.

Исторические фотографии, документы, личные вещи героев советской разведки. Выставка составлена из более чем 100 раритетов, познакомиться с которыми посетители могут до 5 декабря включительно.

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