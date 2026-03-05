В Красногорске откроется выставка Марии Наумовой 5 марта

Выставка «Луч света» откроется 5 марта в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в горокруге Красногорск. Экспозиция познакомит посетителей с работами члена Московского союза художников Марии Наумовой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены полотна, выполненные маслом, акварелью и в других техниках. Работы отличает тонкое чувство цвета, выразительность образов и глубокий эмоциональный подтекст.

Мария Наумова окончила Московское высшее художественно-промышленное училище, бывшее Строгановское. Художница работает в жанрах пейзажа, интерьера и натюрморта, является участницей более 130 выставок. Ее произведения находятся в коллекциях ведущих музеев страны и частных собраниях, экспонировались на престижных выставках в России и за рубежом.

Часть своих работ Мария Наумова передала в дар музею усадьбы «Знаменское-Губайлово». Выставка будет открыта для посетителей до 5 апреля. Возрастное ограничение — 0+. Подробности опубликованы в телеграм-канале усадьбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.