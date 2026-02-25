В Красногорске 28 февраля пройдет финал турнира КВН

Финал 31-го турнира команд КВН городского округа Красногорск состоится 28 февраля в ДК «Подмосковье». На сцене выступят школьные команды, начало игры запланировано на 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальная игра пройдет в последний день зимы на сцене Дворца культуры «Подмосковье». Мероприятие станет завершением сезона КВН в городском округе и объединит юных участников из школ Красногорска.

Школьники подготовили программу с актуальными шутками, миниатюрами и сценическими образами. В номерах прозвучат истории из школьной жизни, наблюдения о жизни города и универсальные юмористические зарисовки, рассчитанные на зрителей разного возраста.

Турнир дает участникам возможность проявить творческий потенциал, получить опыт публичных выступлений и работы в команде. Для посещения игры необходимо заранее получить пригласительный билет в кассе ДК «Подмосковье» в течение недели до мероприятия. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.