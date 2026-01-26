сегодня в 17:23

В Красногорске 26 февраля пройдет премьера этно-спектакля «Слово о полку Игореве»

Премьера музыкального этно-спектакля «Слово о полку Игореве» состоится 26 февраля во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Постановка объединяет древнерусский текст, современные музыкальные и визуальные решения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музыкальный этно-спектакль «Слово о полку Игореве» представят 26 февраля во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Зрители смогут услышать оригинальный текст древнерусского памятника практически в полном объеме на древнерусском языке. Музыкальное сопровождение сочетает аутентичные гусельные наигрыши, реконструкции древних напевов, академические инструменты и электронную музыку.

Постановка отличается научной достоверностью: партитура создана на основе исследований ведущих этномузыкологов и специалистов по древнерусскому певческому искусству. Визуальный ряд с проекциями и светом подчеркивает контраст между древностью и современностью, создавая полное аудиовизуальное погружение.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Автор — Дмитрий Волков, заслуженный артист Республики Марий Эл, кандидат искусствоведения, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных. Режиссер — Ханс-Йоахим Фрай, композитор — Святослав Оводов, музыкальный продюсер — Дмитрий Кукушкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.