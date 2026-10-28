В Котельниках проведут областной фестиваль гармони и народной песни

Фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!» соберет 580 исполнителей из Подмосковья и Москвы 4 ноября в Доме культуры «Белая Дача». Гостей ждут конкурсные выступления, выставки и блюда народов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

V открытый областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!» начнется 4 ноября в 10:00. На юбилейный фестиваль поступила 61 заявка из 19 муниципалитетов Московской области и Москвы. Вход бесплатный, возрастная категория — 6+.

В программе — выступления солистов и ансамблей народной песни, гармонистов и ансамблей народных инструментов. В перерыве участники устроят традиционный музыкальный флешмоб в фойе и исполнят любимые произведения, не вошедшие в конкурсную программу.

С утра гостей будут угощать блюдами народов России. В Доме культуры откроются фотозона «Русская изба» и выставка подлинных костюмов конца XIX — начала XX века из коллекции фольклорного ансамбля «Русская песня». Посетители увидят редкие народные музыкальные инструменты из собрания музея Детской школы искусств имени В. К. Андреева. В арт-галерее представят выставку «Образы вечности» — проект Люберецкого отделения союза художников Подмосковья.

Жюри возглавит теле- и радиоведущая, журналист и исполнительница песен Элеонора Филина. Выступления также оценят заслуженная артистка России, главный хормейстер Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра Елена Кутузова; заслуженный артист Московской области, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Сысоев; заслуженный артист России, солист ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии Павел Зайцев; доцент кафедры народно-певческого искусства Московского государственного института культуры Галина Красовская.

Адрес: Московская область, Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 3.

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