В Королеве выступили дети бойцов СВО на фестивале «Голоса Победы»

В Королеве прошел финал трогательного патриотического фестиваля-конкурса «Голоса Победы». В эти памятные дни на сцену хоровой школы вышли 10 финалистов из разных городов региона, чтобы исполнить песни военных лет.

Однако главной нотой вечера стала не музыка, а личная история каждого участника.

Зал, вместивший 500 зрителей, замирал после каждой такой истории, чтобы затем взорваться овациями.

Одним из тех, кто покорил публику, стал 10-летний Игорь Нарижний из Балашихи. Несмотря на юный возраст, за его плечами годы занятий вокалом и множество конкурсов. Выступление в Королеве мальчик назвал «отличным поводом спеть для тех, кто понимает». Он стал финалистом этого конкурса.

Организатором фестиваля выступила Наиля Юрова — директор социально-культурного центра «Герой будущего времени» и продюсер проекта. Она напомнила, что «Голоса Победы» родились в 2022 году как творческая площадка для особенных детей: каждый год фестиваль объединяет одаренных ребят из семей участников СВО и военнослужащих, детей Донбасса и юных подопечных гуманитарных миссий. Этот концерт стал не просто конкурсом, а гимном жизни и памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.