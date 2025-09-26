В Королеве прошел тур-кастинг для участниц конкурса «Мисс Московская область 2025»

Девушки от 18 до 22 лет пообщались с жюри отборочного этапа, ответили на их вопросы, рассказали о себе, а после прошли фотосессию в купальниках. На сегодняшний день организаторы уже рассмотрели более 500 заявок. Из них отобрали для кастинга более 50 человек.

По словам кастинг-директора конкурса Анны Потапович, у конкурсов красоты разная репутация, но команда организаторов следит за трендами и настроениями. Да, у девушек была модельная съемка в купальниках, но в финале пляжный костюм заменят на более скромную одежду. Добавятся также видеовизитки участниц. Цель организаторов показать, что современная «Мисс» это не про купальники, общую женскую красоту, а про разносторонность, про любовь к своему родному городу, про любовь к Московской области.

До кастинга допускаются не замужние девушки с гражданством Российской Федерации, с пропиской в Подмосковье и без татуировок на теле.

Генеральный продюсер конкурса «Мисс Московская область 2025» Нисона Правосудова рассказала, что девушки показать себя приезжают разных городов региона: Пушкино, Одинцова, Лобни, Мытищ и других. За один день жюри принимает от 5 до 10 человек. У конкурсанток оценивают ум, спрашивают про духовные качества, а уже потом смотрят на красоту и фигуру.

Прошла отбор на конкурс и юная жительница Королева Вероника Воронкова. Она окончила музыкальную школу, восемь лет играла на фортепиано, пела в хоре и занималась сольфеджио. Со временем интересы девушки ушли в модельную сферу. Ей понравилось выступать на подиуме, быть яркой и красивой. Родители поддержали ее идею попробовать себя на кастинге. Несмотря на новое направление, Вероника продолжает играть произведения Баха, Моцарта и других классиков.

Мисс Московскую область выберут из 10 финалисток. Среди них заслуженное место займет «Мисс Королев 2025» Софья Размолодина, а также Вероника Воронкова, Алена Тимофеева из Одинцова и Арина Крюкова из Лобни. Осталось еще шесть мест. Прием заявок на участие продлен с 1 по 5 октября.