В Королеве хор имени Чмырева выступит в сквере 18 апреля

Концерт Народного коллектива — Академического хора имени А.Н. Чмырева пройдет 18 апреля в 14:00 в сквере Королева. Также в городских парках запланированы мастер-классы, спортивные и познавательные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С началом апреля парки и скверы Королева открывают сезон творческих и спортивных мероприятий. В Центральном парке молодежный центр «Космос» проведет серию мастер-классов 13 и 15 апреля в 16:00. Там же 14 и 16 апреля в 17:00 состоятся встречи любителей настольных игр.

18 апреля в 14:00 в сквере имени А.Н. Чмырева выступит Народный коллектив — Академический хор имени А.Н. Чмырева. Концерт под открытым небом продолжит весеннюю программу мероприятий. На следующий день, 19 апреля в 18:30, в павильоне «ПРОзнания» пройдет астроурок, где участники смогут узнать больше о далеких галактиках.

В парке «Костино» подготовлена программа для сторонников активного отдыха. 14 апреля в 17:00 здесь организуют «Веселые старты» для детей и взрослых, после которых состоится экопрогулка «Наш парк». 18 апреля в 15:00 в парке вновь пройдут игровые мероприятия и познавательная прогулка о местной природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.