В Королеве более 200 человек поучаствовали в традиционном «Театральном пикнике»

25 августа в Центральном парке Королева прошел ставший уже традиционным «Театральный пикник» — мероприятие, организованное в рамках Молодежного проекта «Театральный поединок». Пообщаться с друзьями по проекту приехали более 200 участников — взрослых и детей — из 17 муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для юных актеров — участников проекта состоялись квест на космическую тему, мастер-классы, спортивные игры.

На Арт-веранде парка прошли перформансы, мастер-классы, флэшмоб, пикник с песнями под гитару и дискотека.

Московский областной проект «Театральный поединок» проводится на территории региона уже 6 лет. Его участниками могут стать коллективы учащихся образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры и учреждений, имеющих театральные отделения или коллективы, занимающиеся факультативно на театральных отделениях.

Также в Подмосковье второй год реализуется проект «Театральный поединок. Школьная лига», в котором принимают участие команды школьных театров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.