В Королеве 1,5 тыс человек поучаствовали в праздновании Дня народного единства

Праздничную программу для жителей и гостей Королева подготовили городские учреждения культуры. В День народного единства посетителей ждали интерактивные программы, концерты творческих коллективов, мастер-классы, выставки и многое другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На главных площадках праздника волонтеры города раздавали участникам традиционные ленточки — триколор.

Главными участниками праздника, конечно, стали юные королевцы. В центральном парке ребята мастерили поделки на мастер-классах. Вместе сделали куклу-оберег, открытки с аппликацией, а еще — написали письма с поздравлениями и добрыми пожеланиями бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО.

В парке «Костино» вместе пели и танцевали в концертно-игровой программе «Все народности России будут вместе навсегда», а в сквере Героев Курсантов микрорайона Юбилейный дружно участвовали в игровой интерактивной программе «Дружат дети всей страны!».

Взрослые участники праздника посетили выступления городских творческих коллективов и концерт Королевского духового оркестра, на котором музыканты исполнили известные песни о России.

Всего городские учреждения культуры в День народного единства посетили более 1 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.