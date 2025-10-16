С 17 до 19 октября в Коломне состоится Всероссийский фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты». В фестивале принимают участие детские, молодежные и взрослые любительские театральные коллективы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Конкурсная программа в первый день пройдет на сцене Дворца культуры «Тепловозостроитель». Зрители увидят постановку «Мы расскажем сказку вам» по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» в исполнении народного экспериментального театра «Твоя сцена» из города Кимры.

Второй фестивальный день пройдет в Озерах, во Дворце культуры «Текстильщик», где состоится показ семи спектаклей в разных жанрах фольклорного театра.

В заключительный день на сцене Дворце культуры «Тепловозостроитель» представят спектакль «Сказ о граде Романове, о счастье луковом, о гвозде кованом да об овце царской» в исполнении заслуженного коллектива народного творчества театра «Левый берег» из Ярославской области.

Вход свободный. Без возрастных ограничений. 0+

Адрес ДК «Тепловозостроитель»; Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 324.

Адрес ДК «Текстильщик»: Московская область, г. о. Коломна, г. Озеры, ул. Ленина, 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.