В Коломне прошел фестиваль духовых оркестров

В Коломне прошел пятый фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна». В исполнении духовых оркестров можно было услышать марши и вальсы, джазовые композиции, произведения из классического репертуара оркестров, а также современные произведения в оркестровой аранжировке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кульминацией стало выступление сводного духового оркестра, который исполнил песню коломенских авторов Бориса Архипцева и Александра Федорова «Город на все времена». Солистом выступил Владимир Захаров — артист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

За участие в фестивале и высокое исполнительское мастерство благодарность главы городского округа Коломна вручили руководителям творческих коллективов, в том числе духового оркестра городского центра культуры и досуга, образцового детского коллектива Московской области «Духовой оркестр» озерского центра детского творчества, ансамбля барабанщиц «Озерчанка» и духового оркестра Коломенской филармонии.

За пять лет в фестивале приняли участие более 1000 артистов из разных уголков Подмосковья: Озер, Каширы, Егорьевска и Ногинска. А также Коломна принимала музыкантов из соседних регионов — Рязанской области и города Обнинск, Калужской области.

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