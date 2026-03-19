В Клину пройдет встреча с иллюстратором Борисом Диодоровым 20 марта

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 20 марта пройдет встреча с выдающимся иллюстратором Борисом Диодоровым. Начало мероприятия в 17:00, возрастное ограничение — 6+.

Борис Аркадьевич Диодоров — классик художественной иллюстрации, автор более 400 книг. Он получил широкую известность благодаря иллюстрациям к сказкам Ганса Христиана Андерсена. Королева Дании присвоила ему титул посла Андерсена в России.

Во время встречи художник расскажет о своем профессиональном пути, о работе над произведениями Андерсена и ответит на вопросы слушателей. В министерстве напомнили, что иллюстрации мастера представлены на выставке «Старая добрая сказка», которая работает в музее-заповеднике до 19 мая.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (496) 242-10-50 и +7 (915) 110-43-38.

