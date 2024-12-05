В Клину пройдет международный фестиваль искусств

Ассоциация лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского открывает прием заявок на II Международный фестиваль искусств «Январская сюита. Клин-2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль в Клину — это уникальная возможность провести новогодние праздники в кругу единомышленников, вместе с лучшими преподавателями, постигая тонкости исполнительского мастерства в волшебной, необыкновенной, вдохновенной атмосфере места, где жил и создавал свои гениальные творения Петр Ильич Чайковский.

В программе фестиваля, помимо мастер-классов, предусмотрены концерты, творческие встречи, Международный конкурс «Январская сюита. Клин-2025», захватывающие экскурсии, квесты, катание на надувных санках-ватрушках в тюбинговом центре «Горки-парк» и на коньках в Ледовом дворце, встреча с Дедом Морозом и много других волшебных историй.

Мероприятие организовано для обучающихся 1-9 классов и школ и лицеев искусств, студентов колледжей искусств, консерваторий, академий и институтов культуры. Сайт проекта.

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