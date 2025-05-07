В Кемерове пройдет памятная акция ко Дню Победы с ретрокино и концертной программой

сегодня в 18:01

Новые площадки для празднования Дня Победы появятся в Кемерове

7 мая в линейном парке на бульваре Строителей в Кемерове пройдет культурно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, сообщает Сiбдепо .

Программа начнется в 17:00 с показа отреставрированных анимационных фильмов студии «Союзмультфильм», созданных в послевоенные годы. Эти ленты отражают атмосферу и настроения 1940-х годов. В 18:00 запланирован концерт под названием «Победный май», в котором примут участие городские творческие коллективы.

Основным событием вечера станет демонстрация фильма «В бой идут одни старики» — культовой ленты о советских летчиках времен Великой Отечественной войны. Завершит программу серия короткометражных фильмов «Про людей и про войну», основанных на документальных свидетельствах участников боевых действий и работников тыла.

Мероприятие завершится в 21:30. Вход свободный.