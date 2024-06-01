В Кемерове пожарные устроили праздничную выставку

сегодня в 14:26

В Кемерове сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС устроили уличную выставку на День защиты детей. Ребятам и их родителям рассказывают, как устроена спецтехника и что находится внутри нее, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Спасатели участвуют в благотворительном спортивном мероприятии «Зеленый марафон», который проходит на Московской площади.

Кроме прочего, сотрудники чрезвычайного ведомства рассказывают кемеровчанам о деталях своей профессии и даже пускают малышей посидеть за рулем пожарной машины.

Международный день защиты детей празднуется 1 июня. Российский президент Владимир Путин уже поздравил сограждан с важной датой.