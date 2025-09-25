В каширском краеведческом музее открылась выставка местного художника
Фото - © Администрация г.о. Кашира
24 сентября в Каширском краеведческом музее состоялось открытие художественной выставки, посвященной памяти местного художника Бориса Петровича Арчакова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Вечер стал трогательным событием, собравшим коллег, друзей и поклонников творчества Бориса Арчакова, чтобы еще раз вспомнить и почтить талант и душевную глубину автора. Его работы продолжают жить, сохраняя память о художнике в сердцах близких и ценителей искусства.
С теплыми воспоминаниями о Борисе Арчакове — человеке добром, искреннем и преданном родному Каширскому краю — выступили его знакомые и соратники по творчеству. Особую атмосферу вечеру придали авторские песни о Кашире Александра Маслова и музыкальные произведения Александра Сергеевича Грибоедова в исполнении Надежды Липилиной.
Выставка продлится до 26 октября
Режим работы музея: вт-вс с 11.00 до 19.00. Последний четверг месяца — выходной
Видео взято из архива.
