В каширском краеведческом музее открылась выставка местного художника

Вечер стал трогательным событием, собравшим коллег, друзей и поклонников творчества Бориса Арчакова, чтобы еще раз вспомнить и почтить талант и душевную глубину автора. Его работы продолжают жить, сохраняя память о художнике в сердцах близких и ценителей искусства.

С теплыми воспоминаниями о Борисе Арчакове — человеке добром, искреннем и преданном родному Каширскому краю — выступили его знакомые и соратники по творчеству. Особую атмосферу вечеру придали авторские песни о Кашире Александра Маслова и музыкальные произведения Александра Сергеевича Грибоедова в исполнении Надежды Липилиной.

Выставка продлится до 26 октября

Режим работы музея: вт-вс с 11.00 до 19.00. Последний четверг месяца — выходной

Видео взято из архива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.