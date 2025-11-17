В Кашире прошел творческий фестиваль

сегодня в 14:05

В Молодежном центре городского округа Каширы прошел один из самых ярких событий осени — фестиваль самобытного и авторского творчества «СТИХИЯ», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатор мероприятия — специалист по работе с молодежью Анастасия Флоренова — собрала талантливую и яркую молодежь, объединенных желанием самовыразиться и показать свои творческие способности.

В рамках фестиваля выступили участники разных возрастных групп и направлений, среди них:

Кира Хрюкина — опытный креативщик;

Николай Алифанов — оригинальный гитарист;

Дарья Шершнева — яркая и незаурядная «леди в черном»;

коллективы из Школы танца Ю. Вебер и студенческий коллектив «Зе Клик» — зажигательные и дерзкие исполнители.

Цель фестиваля — объединить молодежь, дать возможность самовыражения, преодолеть страх публичных выступлений, найти единомышленников и просто приятно провести время в дружелюбной атмосфере. Мероприятие получилось теплым, душевным и уютным.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться и в следующем году принять участие в фестивале «СТИХИЯ» в Каширском молодежном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.