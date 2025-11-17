В Кашире прошел творческий фестиваль
Фото - © Администрация г.о. Кашира
В Молодежном центре городского округа Каширы прошел один из самых ярких событий осени — фестиваль самобытного и авторского творчества «СТИХИЯ», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Организатор мероприятия — специалист по работе с молодежью Анастасия Флоренова — собрала талантливую и яркую молодежь, объединенных желанием самовыразиться и показать свои творческие способности.
В рамках фестиваля выступили участники разных возрастных групп и направлений, среди них:
Кира Хрюкина — опытный креативщик;
Николай Алифанов — оригинальный гитарист;
Дарья Шершнева — яркая и незаурядная «леди в черном»;
коллективы из Школы танца Ю. Вебер и студенческий коллектив «Зе Клик» — зажигательные и дерзкие исполнители.
Цель фестиваля — объединить молодежь, дать возможность самовыражения, преодолеть страх публичных выступлений, найти единомышленников и просто приятно провести время в дружелюбной атмосфере. Мероприятие получилось теплым, душевным и уютным.
Организаторы приглашают всех желающих присоединиться и в следующем году принять участие в фестивале «СТИХИЯ» в Каширском молодежном центре.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.