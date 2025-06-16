В Кашире пройдет фестиваль авторской музыки

Фестиваль авторской музыки пройдет в Кашире 21 июня. Первый «Пеликан» прошел в Ожерелье в октябре 2021 года. В этом году участниками станут музыканты из Каширы, Ожерелья, Ступино, Москвы, Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Хороший звук, большая сцена и мощная подача. Музыка будет разной: поп-рок, тяжелые группы, ска-панк, традиционный хеви-метал от «Черного обелиска». Среди участников нет случайных коллективов. Все играют качественную музыку, и у каждой группы — свое лицо. Редкий музыкальный фестиваль, проходящий в Подмосковье, может похвастаться таким качеством исполнения и звучания», — подчеркнул барабанщик группы ALASKA 24 Виталий Брыксин.

Начало фестиваля в 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.