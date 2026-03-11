В Кашире 21 марта откроется фестиваль «Театральная неделя – 2026»

Фестиваль «Театральная неделя – 2026» пройдет с 21 по 28 марта в городском округе Кашира и будет приурочен к 670-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый межзональный театральный фестиваль имени Б. В. Щукина объединит детей, молодежь и взрослых участников, а также педагогов и творческие коллективы. В программе запланированы конкурс чтецов, показы спектаклей для детской и взрослой аудитории и конкурсные выступления театральных коллективов.

Основными площадками станут Дом культуры имени Ленина и Дом творчества имени Б. В. Щукина.

Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на поддержку театрального искусства, развитие исполнительской культуры и укрепление традиций отечественной сцены. Также он призван создать открытое культурное пространство в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.