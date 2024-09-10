В Кашира открылась выставка, посвященная участникам СВО

С помощью фонда культурных инициатив в Каширском краеведческом музее открылась передвижная выставка «Новые герои Подмосковья», которая посвящена участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы живем в тылу и события специальной военной операции нами воспринимаются как нечто происходящее где-то там, далеко. И очень важно, что через искусство — живопись, литературу, кино нашими современниками передаются события настоящего. Это наша история, которую мы должны знать», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

На выставке представлены живописные и графические работы современных художников столичного региона, посвященные СВО.

Передвижная выставка «Новые герои Подмосковья» уже побывала в других городах Подмосковья и будет работать в Каширском краеведческом музее до 20 сентября.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.