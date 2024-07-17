В картинной галерее Коломны 19 июля откроется выставка живых цветов

Выставка организована совместно с коломенским клубом «Цветоводов-любителей». Они представляют зрителям цветы на протяжении 10 лет. На этот раз главным объектом экспозиции станет флокс, с разными сортами которого познакомятся зрители. Также в рамках проекта будут представлены и другие цветы, что станет настоящим праздником для любителей природы и флористики.

Проект завершится 20 июля, подробности на сайте галереи.

В Коломенской картинной галерее на данный момент работают 3 выставочных зала для сменных выставок. В них регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.