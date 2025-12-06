В «Яндекс Музыке» появился плейлист «Зима в Подмосковье»

В стриминговом сервисе «Яндекс Музыка» появился плейлист «Зима в Подмосковье». В него вошли 111 композиций.

Летний и зимний плейлисты, связанные с Московской областью, в «Яндекс Музыке» будут разделены. Послушать последний можно по ссылке.

Алгоритм сервиса будет подстраиваться под личные предпочтения слушателя. Но начинается у всех пользователей с композиции «Русская зима», спетой Татьяной Куртуковой. Песня позволит сформировать «зимний» настрой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

